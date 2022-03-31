В Эстонии будут наказывать за публичную демонстрацию буквы Z и участие в войне против Украины 31 марта, 20:09 Цей матеріал також доступний українською Войска РФ в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Правительство Эстонии согласовало изменения в Пенитенциарный кодекс страны, предусматривающие административную ответственность за публичную демонстрацию российской символики и уголовное наказание за участие в войне на стороне РФ против Украины.

Война России против Украины — главные события 31 марта



Об этом сообщается на сайте эстонского правительства.

При этом отмечается, что уголовная ответственность будет угрожать за участие в агрессии иностранного государства или его поддержке, «то есть помощи России в войне против Украины».

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«Использование пропагандистских символов — также знак поддержки преступлений против человечности, которые совершает этот режим, в том числе нападения на Украину, бомбардировки жилых домов и больниц, убийства и депортации мирных жителей», — заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

За публичную демонстрацию буквы Z или других символов российских войск (в частности, V и O) можно получить штраф или арест. Но если эту символику публично использует юридическое лицо, то размер штрафа составит 32 тысячи евро. Кроме того, за вступление в ряды вооруженных сил России предусматривается наказание в виде пяти лет тюрьмы.

«Важно понимать, что кроме присоединения к вооруженным силам агрессора запрещена также всяческая помощь им, например, любая физическая и материальная поддержка вооруженных сил или вооруженных формирований агрессора, в том числе финансами», — добавила Каллас.

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