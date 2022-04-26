В Брянске нашли мину на железнодорожных путях

26 апреля, 03:03
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Мина на железнодорожных путях (Фото:Антон Геращенко/Telegram)

Мина на железнодорожных путях (Фото:Антон Геращенко/Telegram)

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Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что в российском городе Брянск обнаружили мину на железнодорожных путях.

Война России против Украины — главные события 26 апреля

Геращенко опубликовал фотографию и видео заминированных путей.

В ночь на 25 апреля в российском Брянске возле границы с Украиной загорелись два хранилища нефтепродуктов.

Видео дня

Горела нефтебаза Дружба, которая входят в комплекс нефтепровода Дружба, через который в Европу транспортируется российская нефть.

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https://www.youtube.com/watch?v=yt3L5_InjOE
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Россия Антон Геращенко Брянск Война России против Украины

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