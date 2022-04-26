В Брянске нашли мину на железнодорожных путях
Мина на железнодорожных путях (Фото:Антон Геращенко/Telegram)
Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что в российском городе Брянск обнаружили мину на железнодорожных путях.
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Геращенко опубликовал фотографию и видео заминированных путей.
В ночь на 25 апреля в российском Брянске возле границы с Украиной загорелись два хранилища нефтепродуктов.
Горела нефтебаза Дружба, которая входят в комплекс нефтепровода Дружба, через который в Европу транспортируется российская нефть.
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