В Брянске нашли мину на железнодорожных путях 26 апреля, 03:03 Цей матеріал також доступний українською Мина на железнодорожных путях (Фото:Антон Геращенко/Telegram)

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что в российском городе Брянск обнаружили мину на железнодорожных путях.

Война России против Украины — главные события 26 апреля

Геращенко опубликовал фотографию и видео заминированных путей.

В ночь на 25 апреля в российском Брянске возле границы с Украиной загорелись два хранилища нефтепродуктов.

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Горела нефтебаза Дружба, которая входят в комплекс нефтепровода Дружба, через который в Европу транспортируется российская нефть.

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