В Беларуси заметили колонну техники с зенитно-ракетными комплексами С-300 2 июня, 20:28 Цей матеріал також доступний українською Зенитно-ракетный комплекс С-300 (Фото:Hajun_BY / telegram)

В Беларуси замечена колонна военной техники, которая двигалась из Минска в сторону Слуцка. Среди техники на трассе Р-23 заметили шесть Зенитно-ракетных комплексов С-300.

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Об этом сообщает Беларускі Гаюн.

По трассе Р-23 со стороны Минска в сторону Слуцка возле села Валерьяны ехала большая колонна военной техники ВС РБ в сопровождении ГАИ.

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«Среди техники замечены: шесть Зенитно-ракетных комплексов С-300 и Командные пункты к ним, две буханки, Мазы, также одна пусковая машина 5п85 С-300, но без контейнеров», — говорится в сообщении.

2 июня в Генштабе ВСУ сообщили, что Беларусь активно минирует территорию вдоль северной границы Украины.

Также в Генштабе предупредили, что сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.



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