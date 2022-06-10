В Беларуси школьники учились стрелять из лопат
Школьник в Беларуси учится стрелять из лопаты (Фото:Флагшток)
В Гомельской области Беларуси школьников учили стрелять, используя для обучения лопаты.
Об этом сообщает Флагшток.
По информации издания, школы Гомельской области в соцсетях поделились ходом учебно-выездных встреч учащихся 10-х классов. В отличие от прошлых лет, в этом году их учили копать окопы и стрелять из лопат.
На сайтах Симаницкой школы Лельчицкого района и Дамановичской школы Калинковичского района сборы назвали «военно-полевыми».
Если в Дамановичской школе все ограничивалось окопами на территории школы, то школьникам из Симаничей устроили постановочную окопную перестрелку в лесу.
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