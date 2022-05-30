В Беларуси пройдут «плановые учения» возле границы Украины

30 мая, 17:14
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Андрей Кривоносов (Фото:БелТа)

Андрей Кривоносов (Фото:БелТа)

С 22 июня по 1 июля в Гомельской области Беларуси, граничащей с Украиной, пройдут плановые мобилизационные учения с военными комиссариатами.

Война России против Украины — главные события 30 мая

Об этом сообщает провластное издание БелТа.

Военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов заявил, что в период учений будет ограничено движение по отдельным территориям, прилегающим к объектам ВС Беларуси. Кроме того, запланированы мероприятия огневой подготовки на стрельбищах, расположенных в Гомельской области.

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Издание отмечает, что учения проводятся для «повышения уровня боевой и мобилизационной готовности военных комиссариатов, совершенствования военных знаний и практических навыков военнообязанных». Сборы аккумулируют все районы области.

Кроме того, в Жлобинском районе области с 28 июня по 16 июля запланированы военные сборы с военнообязанными, предназначенными в территориальные войска.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко 26 мая поручил создать оперативное командование войсками на южном направлении — возле границы с Украиной.

В Министерстве обороны заявили, что в конце мая в Беларуси планируют проверку боеготовности армии на десяти полигонах страны.

https://www.youtube.com/watch?v=jEd--jl4ld8

4 мая в вооруженных силах Беларуси началась внезапная проверка сил быстрого реагирования. 10 мая начался второй этап учений.

Российские оккупационные войска и танки наступали на север Украины с территории Беларуси, там размещены установки, с которых по городам Украины запускают ракеты. Россия использует белорусские аэродромы для военных самолетов, инфраструктуру и больницы, перевозит по белорусской территории свое оружие и технику.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Военные учения Российская агрессия Беларусь Война России против Украины

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