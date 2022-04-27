В Беларуси парламент разрешил применять боевую технику против граждан 27 апреля, 19:46 Цей матеріал також доступний українською Митинг в Киеве (Фото:Виталий Саенко / УНИАН)

Нижняя палата парламента Беларуси одобрила во втором чтении проект изменения законодательства, регулирующего работу внутренних войск МВД РБ. Документ дает право силовикам применять боевую технику против мирного населения.

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Об этом сообщает российский Интерфакс.

В частности, законопроектом предусматриваются отнесение к основным задачам внутренних войск их участие в «охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности, безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов, режима чрезвычайного положения, военного положения, правового режима в зоне проведения контртеррористической операции, в мероприятиях по усилению охраны госграницы республики.

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Также военнослужащим внутренних войск Беларуси якобы в целях выполнения «возложенных на них задач» предоставляются права на хранение и ношение оружия, изучение обстановки в районах выполнения этих задач, в том числе с использованием технических средств.

Документ наделяет внутренние войска полномочиями «на применение боевой и специальной техники для пресечения массовых беспорядков и групповых нарушений общественного порядка либо действий, направленных на разрушение или уничтожение имущества всех форм собственности».

Помимо прочего, законопроект предусматривает распространение мер государственной защиты на военнослужащих, лиц гражданского персонала внутренних войск и их родственников.

27 апреля в Беларуси депутаты Палаты представителей приняли в двух чтениях законопроект, согласно которому вводится смертная казнь за «покушение на совершение актов терроризма».

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