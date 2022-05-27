В Беларуси ограничили пребывание на территории, граничащей с границей Украины
Северная граница Украины (Фото:Госпогранслужба / Facebook)
В Беларуси на три месяца, с 1 июня, ограничили временное пребывание граждан в приграничной полосе на территории Брагинского, Лоевского и Хойницкого районов Гомельской области, которые находятся на границе с Украиной.
Война России против Украины — главные события 27 мая
Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси.
Причина введения таких ограничений не указывается.
Кроме того, в указанный период останавливается выдача пропусков в пограничную полосу на территории Брагинского, Лоевского и Хойницкого районов Гомельской области. Они граничат с частью Киевской и Черниговской областей.
Вводимые ограничения не распространяются на лиц, выполняющих трудовые (служебные) обязанности, участвующие в мероприятиях по охране границы на указанной территории.
При этом в Ровенской, Житомирской и Киевской областях временно запретили приближаться к белорусской границе ближе чем на один километр. Такие ограничения были введены с 23 мая и будут действовать до окончания военного положения.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.