Российские силовики угрожали арестами руководителям McDonald’s и IBM за критику властей перед уходом из РФ 14 марта, 02:37 Цей матеріал також доступний українською McDonald’s закрыл рестораны в России (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Российская прокуратура угрожала арестом руководителям западных компаний, которые критиковали Кремль за начало военной агрессии против Украины и решили уйти с рынка РФ.

Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, также компаниям угрожали арестовать их активы в РФ. Такие угрозы поступали руководству компаний McDonald’s, IBM и владельцу KFC Yum Brands.

Угрозы затронули компании в разных отраслях, среди которых IТ, продукты питания, одежда и банковская деятельность.



Отмечается, что одна из компаний приняла решение ограничить коммуникации с материнским отделом, побаиваясь, что электронные или текстовые сообщения между коллегами могут быть перехвачены.

Из-за полномасштабного нападения России на Украину и последовавших за этим санкций многие крупные международные компании сворачивают работу на российском рынке или продают российские активы.



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