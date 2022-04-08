Угроза привлечения армии Беларуси в войне РФ против Украины сохраняется — Минобороны 8 апреля, 18:12 Цей матеріал також доступний українською Вооружение Беларуси (Фото:Минобороны России / Facebook)

Угроза привлечения армии Беларуси в войне России против Украины все еще сохраняется. Кроме того, сохраняется высокая вероятность нанесения по нашей стране ракетно-авиационных ударов с белорусской территории.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник во время брифинга в пятницу, 8 апреля.

«Сохраняется вероятность привлечения вооруженных сил Беларуси к вооруженной агрессии против Украины. Определены подразделения продолжают выполнять задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы. Также остается высокой вероятность нанесения ракетно-авиационных ударов по Украине с территории Беларуси», — рассказал Мотузяник.

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По его словам, все еще продолжается перемещение подразделений Восточного военного округа с территории Беларуси в Россию.

«Отдельные подразделения вооруженных сил России, которые были выведены из Полесского операционного района, сейчас находятся на территории Беларуси. Ожидается перемещение подразделений Восточного военного округа в Белгородскую область после восстановления их боеспособности. В то же время противник оставляет часть сил и средств на территории Беларуси для ведения демонстрационных действий», — добавил Мотузяник.

8 апреля в Генштабе ВСУ сообщили, что в Беларуси отбирают так называемых «добровольцев» для комплектования новых подразделений частной военной компании.

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