Лишь 25% граждан Молдовы считают Путина виновным в войне РФ против Украины — опрос

10 мая, 23:57
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Флаг Молдовы (Фото:jorono / pixabay)

Флаг Молдовы (Фото:jorono / pixabay)

Только 25% граждан Молдовы считают виновным в войне РФ против Украины российского диктатора Владимира Путина. Еще 19% обвиняют США, а 13,1% - руководство Украины.

Война России против Украины — главные события 10 мая

Об этом свидетельствуют данные соцопроса WatchDog и IPIS, сообщает News maker.

Согласно результатам исследования, больше всего жителей Молдовы волнует риск войны. Об этом заявили 59,4% опрошенных. В 2014 году, когда начался военный конфликт на Донбассе, риск войны волновал 31% опрошенных, однако впоследствии этот показатель начал падать.

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Более 40% граждан Молдовы считают вторжение России в Украину необоснованным и никем не спровоцированным. Около 23% считают, что Россия защищает непризнанные республики Донбасса, а еще 15,2% считают, что Россия проводит операцию по освобождению Украины от нацизма.

При этом 31,1% опрошенных поддерживают в этом военном конфликте Украину, 20% - Россию.

Также 25% опрошенных считают, что в конфликте в Украине виноват лично российский диктатор Владимир Путин, 19% возлагают вину на США, а 13,1% - на руководство Украины.

Кроме этого, 40,8% участников опроса считают оправданной и достаточной военную и финансовую помощь, которую страны ЕС и США оказывают Украине. Еще 30,6% полагают, что другие страны не должны оказывать Украине никакой поддержки, а 11,3% считают, что армии стран ЕС и НАТО должны вмешаться в конфликт.

Более единодушны граждане Молдовы в вопросе поддержки украинских беженцев.

https://www.youtube.com/watch?v=u8RozAEBSUQ

Так, 57,7% считают, что Молдова должна принимать всех беженцев из Украины, и еще 31,4% считают, что нужно принимать только часть беженцев.

Мнение, что Молдова совсем не должна принимать беженцев, поддерживают только 7,4% респондентов.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Владимир Путин Опрос Российская агрессия Соцопрос Молдова Война России против Украины

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