«Нам нужны силы». Телеканал Дождь приостановил вещание
Телеканал Дождь (Фото:Дождь / Facebook)
Российский телеканал Дождь, который рассказывал о войне России против Украины, прекратил свое вещание на неопределенный срок.
Об этом сообщила гендиректор телеканала Наталья Синдеева.
«Нам нужны силы, чтобы выдохнуть и понять, как работать дальше. Мы очень надеемся, что мы вернемся в эфир и продолжим работу», — заявила она.
Других подробностей она не раскрыла.
1 марта генеральная прокуратура Российской Федерации обязала Роскомнадзор ограничить доступ к Радио Эхо Москвы и телеканалу Дождь, рассказывающим о войне России с Украиной.
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