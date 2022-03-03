«Нам нужны силы». Телеканал Дождь приостановил вещание

3 марта, 16:52
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Телеканал Дождь (Фото:Дождь / Facebook)

Телеканал Дождь (Фото:Дождь / Facebook)

Российский телеканал Дождь, который рассказывал о войне России против Украины, прекратил свое вещание на неопределенный срок.

Об этом сообщила гендиректор телеканала Наталья Синдеева.

«Нам нужны силы, чтобы выдохнуть и понять, как работать дальше. Мы очень надеемся, что мы вернемся в эфир и продолжим работу», — заявила она.

Других подробностей она не раскрыла.

https://www.facebook.com/tvrain/posts/524588605692808

1 марта генеральная прокуратура Российской Федерации обязала Роскомнадзор ограничить доступ к Радио Эхо Москвы и телеканалу Дождь, рассказывающим о войне России с Украиной.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Телеканал Дождь Российская пропаганда Война России против Украины

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