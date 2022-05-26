Суд в России разрешил уволить 115 военных за отказ воевать в Украине

26 мая, 21:59
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Боец Росгвардии (Фото:Росгвардия / Facebook)

Боец Росгвардии (Фото:Росгвардия / Facebook)

Нальчикский гарнизонный военный суд в Кабардино-Балкарской Республике России признал законным увольнение 115 военнослужащих Росгвардии за отказ «выполнять служебное задание», связанное с войной в Украине.

Война России против Украины — главные события 26 мая

Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд постановил, что росгвардейцы «самовольно отказались выполнять служебные задания и коллективно пошли по собственной инициативе к постоянному месту службы». Поэтому с ними досрочно расторгли контракт.

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Заслушав аргументы российских военных, суд отказался удовлетворить их жалобу на увольнение. Отмечается, что решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Это не первый подобный случай. В марте в Краснодарском крае России уволили 12 сотрудников ОМОНа, отказавшихся ехать в Украину в самом начале полномасштабного вторжения.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Россия Российская агрессия Росгвардия Война России против Украины

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