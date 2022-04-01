США ограничили экспорт для 120 компаний из РФ и Беларуси 1 апреля, 23:38 Цей матеріал також доступний українською США ввели новые санкции против России (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Министерство торговли США ввело новые экспортные ограничения против 120 российских и белорусских компаний, которые связаны с оборонной сферой.

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В Минторге США сообщили, что что действия 120 компаний «противоречат интересам национальной безопасности или внешней политике страны».

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Речь идет о том, что компании из санкционного списка больше не смогут получать передовые технологические разработки американского производства в случае, если у них нет лицензий. При этом в получении лицензий в большинстве или во всех случаях будет отказано.



В Федеральном реестре США сообщили, на сайте Минторга документ опубликуют 7 апреля.

120 компаний включат в список, на который распространяются положения закона США об экспортном регулировании. В отношении компаний будут введены ограничения возможностей по лицензиям на экспорт, реэкспорт и транспортировку внутри страны.

В список, в частности, попали АО Концерн ВКО Алмаз-Антей, ФГУП Федеральный центр двойных технологий Союз, АО Энергия, новосибирский завод Электросигнал, Тамбовский завод Октябрь, АО Уралэлемент и другие.

1 апреля президент США Джо Байден заявил, что более 30 стран договорились направить на мировой рынок дополнительные объемы нефти для снижения цен на топливо. Речь идет о десятках миллионах баррелей.

Байден не уточнил, о каких странах идет речь, но заявил, что «страны объединяются, чтобы лишить Путина возможности использовать свои энергетические ресурсы в качестве оружия против не только американских семей, но и семей в Европе и во всем мире».



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