Странный маневр. В сети сообщили о массовом вылете спецбортов РФ из Москвы, включая самолеты Газпрома 14 апреля, 22:47 Цей матеріал також доступний українською Самолет (иллюстративное фото) (Фото:blende12 / pixabay)

В Российской Федерации зафиксированы ряд вылетов спецбортов из Москвы, а также перемещение самолетов Газпрома.

Война России против Украины — главные события 14 апреля

Об этом свидетельствуют данные Flightradar24.

По данным сервиса, сначала несколько российских спецбортов экстренно отправились в сторону Мурманска. Позже появилась информация, что со столицы РФ улетели еще пять бортов.

Видео дня

Российские спецборты направляются в Мурманск / Фото: flightradar24

При этом самолеты Газпрома также активно перемещались. В частности, некоторые из них направлялись в Уфу, согласно полученным данным.

Некоторые самолеты Газпрома летели в Уфу / Фото: flightradar24

Согласно данным сервиса, из так называемой серой зоны вылетел вертолет, предназначенный для оказания экстренной скорой помощи.

Вылет вертолета из серой зоны / Фото: flightradar24.com

Кроме того, вертолет скорой помощи Норвегии через Финляндию пересек российскую границу и пропал.

Норвежский вертолет прилетел в РФ и пропал / Фото: flightradar24.com

В оккупированным Россией Севастополь экстренно прилетела правительственная делегация, которая якобы будет расследовать причины повреждения украинской стороной флагмана Черноморского флота — ракетного крейсера Москва.

Также стало известно, что из Сирии вылетел грузовой борт и российский транспортник Ил-76.

Кроме этого, со стороны Оренбурга в сторону Москвы летел транспортник РФ Ил-76МД, но потом резко развернулся в сторону Харькова и не был больше виден на радарах.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.