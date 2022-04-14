Странный маневр. В сети сообщили о массовом вылете спецбортов РФ из Москвы, включая самолеты Газпрома
Самолет (иллюстративное фото) (Фото:blende12 / pixabay)
В Российской Федерации зафиксированы ряд вылетов спецбортов из Москвы, а также перемещение самолетов Газпрома.
Война России против Украины — главные события 14 апреля
Об этом свидетельствуют данные Flightradar24.
По данным сервиса, сначала несколько российских спецбортов экстренно отправились в сторону Мурманска. Позже появилась информация, что со столицы РФ улетели еще пять бортов.
При этом самолеты Газпрома также активно перемещались. В частности, некоторые из них направлялись в Уфу, согласно полученным данным.
Согласно данным сервиса, из так называемой серой зоны вылетел вертолет, предназначенный для оказания экстренной скорой помощи.
Кроме того, вертолет скорой помощи Норвегии через Финляндию пересек российскую границу и пропал.
В оккупированным Россией Севастополь экстренно прилетела правительственная делегация, которая якобы будет расследовать причины повреждения украинской стороной флагмана Черноморского флота — ракетного крейсера Москва.
Также стало известно, что из Сирии вылетел грузовой борт и российский транспортник Ил-76.
Кроме этого, со стороны Оренбурга в сторону Москвы летел транспортник РФ Ил-76МД, но потом резко развернулся в сторону Харькова и не был больше виден на радарах.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.