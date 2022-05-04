«Вот игрушечка». Пропагандист Соловьев украл из Мариуполя использованный тубус от NLAW 4 мая, 20:46 Цей матеріал також доступний українською Владимир Соловьев (Фото:Скриншот видео Соловьев Live via YouTube)

Известный российский пропагандист Владимир Соловьев вчера «засветился» в окруженном оккупантами Мариуполе, а сегодня — похвастался использованным тубусом от британской противотанковой системы NLAW.

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«Трофей» пропагандист показал в своей программе.

Соловьев со всех сторон покрутил тубусом перед камерой, а потом завалил его на плечо, убеждая свою публику в том, что это «трофейный» NLAW, но без прицела. Его, якобы сбили оккупанты.

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«Вот эта игрушечка. Хорошо видно? Это британская NLAW. Вот тубус от британской NLAW. Если у кого-то есть сомнения, то вот — написано. Вот здесь был прицел, рукояткой держаться. Прицел ребята оприходовали. Тынц-тынц, смотришь и работаешь», — прокомментировал Соловьев.

3 мая Соловьев приехал в Мариуполь, который постоянно обстреливают войска РФ. Он опубликовал свое фото на проходной Завода Ильича в Мариуполе с главой боевиков так называемой «ДНР» Денисом Пушилиным.

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