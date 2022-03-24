Только 3% белорусов хотят воевать против Украины, большинство за вывод российских войск из своей страны — опрос 24 марта, 16:36 Цей матеріал також доступний українською Протесты в Беларуси (Фото:A_Matskevich / pixabay)

Большинство белорусов выступают за немедленное выведение российских войск с территории Беларуси. Воевать с Украиной на стороне Кремля готовы лишь 3% опрошенных.

Война России против Украины — последние новости

Об этом свидетельствуют результаты социального опроса, проведенного Chatham House в Беларуси 11 марта. Они были опубликованы белорусским изданием Наша нива.

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Согласно результатам опроса, большинство белорусов не поддерживают нахождение российских войск в своей стране. Против увеличения российского воинского контингента в Беларуси выступают даже те, кто в целом поддерживает идею определенного военного присутствия РФ в своем государстве.

Предоставляемую Кремлю официальным Минском поддержку, в том числе, и предоставление территории и инфраструктуры для ударов по соседнему государству, участием в войне с Украиной считают менее половины опрошенных. Государством-агрессором Беларусь назвал каждый пятый из участников опроса.

Но большинство белорусов выступают против проведения обстрелов Украины с белорусской территории — таких 67%. Еще 52% высказались против любого использования территории Беларуси в качестве плацдарма для войны с Украиной.

При этом 80% белорусов выступают против размещения ядерного оружия в Беларуси, положительно или скорее положительно относятся к этому вопросу только 20% опрошенных. Белорусы не так однозначно отвечают на вопрос о размещении российских военных баз на территории государства: 44% против этого, 24% поддерживают.

Только 3% белорусов считают, что Беларусь должна вместе с Россией воевать против Украины.

25% опрошенных считают, что Беларусь должна быть нейтральной страной и войска других стран вообще не могут находиться на ее территории.

Примерно столько же (28%) выступают за поддержку России без введения в военный конфликт войск РБ.

За поддержку Украины выступают 20% белорусов.

Жители Беларуси также осознают последствия поддержки диктатора Александра Лукашенко агрессии Путина против Украины. 71% опрошенных ожидают роста цен в Беларуси, а 60% - ухудшения жизни простых людей. Только среди сторонников действующей власти есть ожидания, что жизнь изменится к лучшему — 16% считают, что экономика стабилизируется, а 12% убеждены, что жить станет лучше.

Среди тех, кто получает информацию из государственных российских и белорусских СМИ, подавляющее большинство считают, что Россия победит в этой войне, 81% и 67% соответственно. Люди, которые получают информацию в основном из негосударственных белорусских или украинских СМИ, считают, что Украина победит — 53% и 59% соответственно. В целом в белорусском обществе есть ощущение, что Россия победит — 45%, 21% верят в победу Украины, 35% затруднились ответить на вопрос.

Соотношение между сторонниками и противниками действующей белорусской власти составило 30% против 40−50%.

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