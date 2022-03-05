Ищут альтернативные источники. Компания Shell направит выручку от продаж российской нефти на помощь Украине 5 марта, 23:23 Цей матеріал також доступний українською Компания приобрела российскую нефть со скидкой (Фото:Holleywood87/Twitter)

Нефтегазовая компания Shell сообщила, что направит деньги, вырученные от продажи российской нефти, в фонд гуманитарной помощи Украины.

Об этом сообщает Reuters.

В Shell сообщили, что будут искать альтернативу российской нефти, но «не могут сделать это мгновенно».

Ранее появилась информация, что уже после начала войны компания Shell купила с огромной скидкой российскую нефть. Такое решение раскритиковал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Мне сказали, что Shell вчера тайно купила российскую нефть. Один вопрос к Shell: для вас российская нефть не пахнет украинской кровью? Я призываю всех сознательных людей во всем мире потребовать от транснациональных компаний разорвать все деловые связи с Россией», — заявил министр.

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