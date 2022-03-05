Ищут альтернативные источники. Компания Shell направит выручку от продаж российской нефти на помощь Украине
Компания приобрела российскую нефть со скидкой (Фото:Holleywood87/Twitter)
Нефтегазовая компания Shell сообщила, что направит деньги, вырученные от продажи российской нефти, в фонд гуманитарной помощи Украины.
Об этом сообщает Reuters.
В Shell сообщили, что будут искать альтернативу российской нефти, но «не могут сделать это мгновенно».
Ранее появилась информация, что уже после начала войны компания Shell купила с огромной скидкой российскую нефть. Такое решение раскритиковал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
«Мне сказали, что Shell вчера тайно купила российскую нефть. Один вопрос к Shell: для вас российская нефть не пахнет украинской кровью? Я призываю всех сознательных людей во всем мире потребовать от транснациональных компаний разорвать все деловые связи с Россией», — заявил министр.
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