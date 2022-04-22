Шарль Мишель заявил, что Евросоюз готов закупить тяжелое вооружение для Украины 22 апреля, 01:28 Цей матеріал також доступний українською В ходе визита в Украину Шарль Мишель посетил Бородянку (Фото:Dario Pignatelli/European Union/Handout via REUTERS)

Глава Евросовета Шарль Мишель напомнил, что Евросоюз готов закупить и передать Украине тяжелое вооружение.



Война России против Украины — главные события 21 апреля

Он напомнил, что ЕС впервые в истории принял решение выделить деньги на приобретение оружия, которое передадут Украине. Мишель подчеркнул, что Евросоюз готов закупить тяжелое вооружение.

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«Через два дня после начала войны президент Зеленский позвонил мне и предложил координировать предоставление Украине оружия. Для ЕС это было очень сложное решение, мы такого никогда еще не делали. Но мы справились через несколько часов», — заявил Мишель

Он напомнил, что за два месяца войны Евросоюз выделил Украине 1,5 миллиарда евро.

21 апреля Глава Евросовета Шарль Мишель приехал в Украину. В рамках визита он, в частности, посетил Бородянку в Киевской области.

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