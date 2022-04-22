Шарль Мишель заявил, что Евросоюз готов закупить тяжелое вооружение для Украины
В ходе визита в Украину Шарль Мишель посетил Бородянку (Фото:Dario Pignatelli/European Union/Handout via REUTERS)
Глава Евросовета Шарль Мишель напомнил, что Евросоюз готов закупить и передать Украине тяжелое вооружение.
Война России против Украины — главные события 21 апреля
Он напомнил, что ЕС впервые в истории принял решение выделить деньги на приобретение оружия, которое передадут Украине. Мишель подчеркнул, что Евросоюз готов закупить тяжелое вооружение.
«Через два дня после начала войны президент Зеленский позвонил мне и предложил координировать предоставление Украине оружия. Для ЕС это было очень сложное решение, мы такого никогда еще не делали. Но мы справились через несколько часов», — заявил Мишель
Он напомнил, что за два месяца войны Евросоюз выделил Украине 1,5 миллиарда евро.
21 апреля Глава Евросовета Шарль Мишель приехал в Украину. В рамках визита он, в частности, посетил Бородянку в Киевской области.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.