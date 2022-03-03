Сенаторы в США предложили наложить санкции на все госпредприятия РФ

3 марта, 03:34
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Одним из авторов законопроекта является Марко Рубио (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Одним из авторов законопроекта является Марко Рубио (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Американские сенаторы Марко Рубио и Чак Грассли зарегистрировали законопроект, который наложит широкие санкции на большинство российских госпредприятий из-за войны России против Украины.

Если законопроект будет поддержан, то ни одно российское госпредприятие не сможет иметь доступ к американскому капиталу.

«Законопроект HEROIAM SLAVA, названный в честь культового украинского призыва и символа национального сопротивления, лишит компании, контролируемые или принадлежащие Москве, такие как Роснефть, Газпром, Росатом, Аэрофлот и RT, доступа к критически важному американскому капиталу», — говорится в законопроекте.

Marco Rubio
Фото: Marco Rubio

3 марта — восьмые сутки полномасштабной войны с Россией. На сегодня запланирован второй раунд переговоров украинской и российской делегаций, предположительно на границе с Беларусью.

Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Сенат США Санкции против России Война России против Украины

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