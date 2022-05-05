Санкции против России поддерживают 80% европейцев — опрос 5 мая, 21:47 Цей матеріал також доступний українською Евросоюз и Украина (иллюстративное фото) (Фото:Dusan_Cvetanovic / pixabay)

Европейцы одобряют реакцию ЕС на войну в Украине. Большинство выступает за поддержку Украины и ее народа и одобряют санкции против России.

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Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Согласно данным, поддержка санкций, введенных против России после ее нападения на Украину высокая. Так, 80% респондентов одобряют экономические санкции против России.

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Также участники опроса широко выступают за непоколебимую поддержку Украины и ее народа.

В частности, 93% респондентов одобряют оказание гуманитарной помощи людям, пострадавшим от войны. 88% европейцев поддерживают идею приютить в ЕС людей, которые бегут от войны.

Кроме того, 80% одобряют финансовую поддержку, оказанную Украине.

Отмечается, что в онлайн-опросе приняли участие 26 066 граждан ЕС.

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