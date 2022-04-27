«Осознаем последствия». Санду признала, что у Молдовы нет боеспособной армии 27 апреля, 16:37 Цей матеріал також доступний українською Майя Санду (Фото:Майя Санду / Facebook)

Президент Молдовы Майя Санду признала, что сейчас страна фактически не имеет боеспособной армии, и эту ситуацию нужно менять.

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Об этом сообщает News maker.

На выступлении к 30-летию создания Генштаба Национальной армии и Дня государственного флага она подчеркнула, что сейчас Молдова начинает осознавать последствия таких действий.

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«За 30 лет армия Молдовы осталась без снаряжения, без военной техники и боеспособных средств. Сейчас мы осознаем последствия», — заявила Санду.

Президент признала, что Молдова «не имеет эффективного щита от угрозы, потому что не развила надлежащий военный потенциал, не создала критически важные элементы инфраструктуры и не воспитала социальную устойчивость».

Она отметила, что при этом военные Молдовы, участвующие в миротворческих миссиях под эгидой ООН и ОБСЕ, пользуются репутацией профессионалов.

Санду заявила, что наличие хорошо подготовленной армии дает стране уверенность в себе и свободу стратегического выбора, и Молдова должна приложить все усилия для создания профессионального современного войска.

«Это инвестиция в безопасность и защиту страны… Сейчас, когда прямо у наших границ идет война, мы это отлично понимаем», — подчеркнула она.

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