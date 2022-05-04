Российский вертолет нарушил воздушное пространство Финляндии

4 мая, 21:25
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Вертолет Ми-17 (Фото:Pavel Vanka/flickr)

Вертолет Ми-17 (Фото:Pavel Vanka/flickr)

Российский вертолет 4 мая нарушил воздушное пространство Финляндии на юге страны.

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Об этом заявили в Министерстве обороны Финляндии, сообщает iltalehti.

Инцидент произошел около 10:40 в районе населенных пунктов Парикка и Кесялахти — на сухопутной границе с РФ рядом с Карельским перешейком. Вертолет Mи-17 залетел вглубь территории на 4−4,5 км.

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Пограничная служба начала расследование инцидента.

Это второй подобный случай за 2022 год. Предыдущий произошел 8 апреля в районе Порвоо, но тогда речь шла о пассажирском борте в государственной собственности РФ.

https://www.youtube.com/watch?v=kwbQ3_7DsI8
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Финляндия Россия - Финляндия Война России против Украины

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