Проблемы в армии РФ. Российские военные не получают обещанные выплаты, но жаловаться им запрещено — украинская разведка 4 апреля, 20:39 Цей матеріал також доступний українською Военная техника РФ (Фото:Генеральний штаб ЗСУ)

Украинская разведка получила внутренние документы армии РФ, свидетельствующие, что российские военные не получают обещанных им денежных выплат.

Война России против Украины — главные события 4 апреля

Согласно полученным материалам, вместо денег оккупантам предлагают дополнительные выходные, а жаловаться на отсутствие финансирования запрещают.

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Также российское командование дает приказ составить отдельный список лиц, отказавшихся участвовать в войне против Украины.

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