Будет хуже и хуже. В России четверть чиновников хотят уволиться, но боятся, они не ожидали настолько жестких санкций — СМИ 9 марта, 17:15 Цей матеріал також доступний українською По данным СМИ, в России четверть чиновников хотят уволиться (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

После начала войны России против Украины примерно четверть российских высокопоставленных чиновников и работников госкорпораций задумались об увольнении, сообщает Медуза.

Издание со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и правительству, пишет, что в основном речь идет о «людях инициативных, знакомых с передовыми практиками управления и ведения бизнеса».

Однако никаких громких увольнений с начала войны не последовало. По словам близкого к правительству источника, в России «увольнение сейчас приравнивается к бегству, а за бегство — расстреливают».

Источник заявил, что многие высокопоставленные чиновники и сотрудники госкомпаний не знали о планах полномасштабного нападения на Украину и не ожидали настолько жестких санкций со стороны Запада.

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По словам источника, сейчас сильнее всего фрустрированы те, кто работал на результат.

«Сейчас никаких явных достижений показать никому не удастся даже внутри страны. Про внешний мир все и так понятно. Жить все равно будет становиться хуже и хуже», — сказал он.

Полномасштабная война России против Украины длится уже две недели: среда, 9 марта — 14-й день вторжения. За это время российские войска потеряли в Украине более 12 тыс. человек, свыше 300 танков и более 1 тыс. единиц боевой бронетехники.

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