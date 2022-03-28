«Стране полная ж*па». Россияне жалуются на последствия полномасштабного вторжения России в Украину 28 марта, 16:53 Цей матеріал також доступний українською Войска РФ (Фото:Минобороны России / Facebook)

Россияне начинают понимать последствия вторжения РФ в Украину. Некоторые считают, что их страны может не стать через полгода.

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Об этом сообщает СБУ, ссылаясь на перехваченный телефонный разговор между оккупантом их его родственниками.

Граждане РФ размышляют также над мобилизацией в России, над абсурдностью требований Кремля отдать Крым и Донбасс.

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«Нас, как в Афганистане, втянули в свое время в войну. Не надо было туда лезть», — говорит, по информации спецслужб, отец оккупанта.

В то же время, они все равно «инфицированы» российской пропагандой и верят, что вторжение в Украину якобы организовали американцы.

«Еще полгода такой войны и ты не сможешь вернуться в Россию — ее, видимо, не будет… стране, в принципе, ж*па, полная», — говорит один из родственников российского оккупанта.

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