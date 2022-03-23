«Я бы уехала». Россияне начинают понимать последствия войны против Украины — СБУ 23 марта, 21:55 Цей матеріал також доступний українською Военная техника РФ (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

Граждане РФ на 28-й день полномасштабного вторжения России в Украину начинают понимать последствия войны против нашей страны.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, ссылаясь на перехваченный телефонный разговор оккупантов.

В ведомстве предполагают, что это может закончится массовой эмиграцией из России.

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«Я тебе хочу честно сказать: если бы у меня были свободные бабки, я бы с удовольствием отсюда уехала. Пока будет эта власть, ничего хорошего не будет», — говорит женщина военнослужащему РФ, который воюет против Украины.

Она рассказывает о ситуации в РФ и катастрофических последствиях для экономики.

«Работы лишились люди, которым 20−30 лет, до сороковника», — сказала она.

При этом она подчеркнула, что под Киевом находятся ее родственники, однако это не остановило врага.

«Но россиянам настолько чужд наш проевропейский выбор, что готовы бросать бомбы на роддома и расстреливать из танков приюты для пожилых людей», — прокомментировали в СБУ.

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