«Я бы уехала». Россияне начинают понимать последствия войны против Украины — СБУ
Военная техника РФ (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)
Граждане РФ на 28-й день полномасштабного вторжения России в Украину начинают понимать последствия войны против нашей страны.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, ссылаясь на перехваченный телефонный разговор оккупантов.
В ведомстве предполагают, что это может закончится массовой эмиграцией из России.
«Я тебе хочу честно сказать: если бы у меня были свободные бабки, я бы с удовольствием отсюда уехала. Пока будет эта власть, ничего хорошего не будет», — говорит женщина военнослужащему РФ, который воюет против Украины.
Она рассказывает о ситуации в РФ и катастрофических последствиях для экономики.
«Работы лишились люди, которым 20−30 лет, до сороковника», — сказала она.
При этом она подчеркнула, что под Киевом находятся ее родственники, однако это не остановило врага.
«Но россиянам настолько чужд наш проевропейский выбор, что готовы бросать бомбы на роддома и расстреливать из танков приюты для пожилых людей», — прокомментировали в СБУ.
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