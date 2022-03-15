«Сказочная» жизнь. Россияне жалуются на санкции Запада — СБУ 15 марта, 18:43 Цей матеріал також доступний українською Санкт-Петербург (Фото:shbs / pixabay)

Россияне продолжают жаловаться на последствия от введенных санкций против России за полномасштабное вторжение в Украину.

Украинские спецслужбы перехватили разговор россиянки, сын которой воюет против Украины.

В СБУ подчеркнули, что в России началась «сказочная» жизнь.

«Цены растут, как в сказке. Бабы покупают унитазы, так они по 43 тысячи! С валютой Сбербанк не работает: санкции везде», — жалуется женщина своему сыну.

В ведомстве уточняют, что даже такая реальность не трезвит промытые пропагандой мозги. Поэтому мать оккупанта цитирует российские СМИ, которые говорят, что ".кольцо вокруг Украины сжимается и все нормально".

При этом ее сын, видимо, понимает, что Россия продолжает нагло лгать своим гражданам о ситуации в Украине.

«Сын, который уже успел понять разницу между рашистской пропагандой и реальной жизнью, только и удосужился: «Да ну, нет. Это все пи*добольный ящик», — сказал он.

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