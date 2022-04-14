Массовые отказы. России не удается выполнить план по мобилизации на Северном Кавказе — Генштаб

14 апреля, 19:56
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Российская военная техника (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Российская военная техника (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

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Российскому военному командованию не удается выполнить планы по мобилизации военных на Северном Кавказе.

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Об этом сообщает Генштаб ВСУ со ссылкой на данные украинской разведки.

По данным ведомства, основной причиной является нежелание населения указанного региона участвовать в боевых действиях.

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В Генштабе отмечают, что в связи со сложившейся критической ситуацией с комплектованием личным составом боевых подразделений, командование вооруженных сил РФ планирует начать новый процесс мобилизации на национальном уровне. По замыслу, мобилизация с целью ее сокрытия будет проводиться параллельно с плановым призывом на военную службу.

Также украинская разведка располагает информацией о подготовке дополнительных подразделений из состава Северного флота РФ и 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, которым выдают технику и боекомплект из складов и баз длительного хранения.

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Генштаб сообщает, что в двух оккупационных подразделениях РФ, дислоцируемых в Крыму, потери личного состава составляют более половины — в 126-й отдельной бригаде береговой обороны (Перевальное) и 127-й отдельной разведывательной бригаде (Севастополь).

В Харьковской области оккупанты осуществляют разведку на возможных направлениях наступления, пополняют запасы и налаживают медицинское обеспечение. Продолжается частичная блокировка Харькова и артиллерийские обстрелы жилых кварталов города.

Оккупационные войска РФ, которых вывели из Сумской области на территорию РФ в Курскую и Брянскую области, сейчас перевозят в направлении Белгородской и Воронежской областей.

По данным Генштаба ВСУ, в Белгороде россияне развернули подразделение информационно-психологических операций ВС РФ для попыток деморализации мирных жителей Харьковщины и военных ВСУ.

На Донбассе российские оккупанты при поддержке авиации и артиллерии продолжают наступление на отдельных направлениях. Враг предпринимал попытки захвата Попасной, Рубежного, Северодонецка и Славянска. Также украинская разведка заметила подготовку наступления россиян вблизи Барвенково в Харьковской области.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/294787402834345

В Гомельской области Беларуси продолжаются перемещения подразделений 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Мобилизация Генштаб Северный Кавказ Война России против Украины Генштаб ВСУ

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