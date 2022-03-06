Роскомнадзор заблокировал в России еще порядка 10 СМИ 6 марта, 00:49 Цей матеріал також доступний українською В РФ заблокировали СМИ которые писали правду о российской агрессии (Фото:REUTERS/Stringer)

Российский Роскомнадзор заблокировал на территории РФ еще порядка 10 СМИ, которые писали о войне России против Украины.

Роскомнадзор заблокировал еще около 10 СМИ, в том числе региональные СМИ и проекты Радио Свобода: Север.Реалии, Сибирь.Реалии, Кавказ.Реалии, Idel.Реалии, Фактограф, Маршо Радио и Азатлик.

1 марта Генеральная прокуратура Российской Федерации обязала Роскомнадзор ограничить доступ к Радио Эхо Москвы и телеканалу Дождь, рассказывающим о войне России с Украиной.

6 марта — одиннадцатый день от начала вторжения РФ в Украину. Обычные украинцы и ВСУ продолжают обороняться, обстрелы украинских городов не прекращаются. В то же время растет международная поддержка — страны Запада все больше усиливают санкции против России.

Российские военные терпят значительные потери во время агрессии против Украины. С начала вторжения оккупанты потеряли более 10000 человек личного состава.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.