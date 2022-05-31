Боевики Росгвардии из Краснодара повторно отказались ехать на войну в Украину — СМИ

31 мая, 02:21
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C начала войны оккупанты потеряли почти 30,3 тысяч личного состава (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

C начала войны оккупанты потеряли почти 30,3 тысяч личного состава (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Боевики Росгвардии из Краснодара, которые воевали против Украины в феврале-апреле 2022 года, подали рапорты с отказом повторно отправляться в Украину, сообщает Кавказ.Реалии.

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Об этом изданию рассказал источник в главном управлении Федеральных войск Национальной гвардии по Краснодарскому краю, а также подтвердил один из военнослужащих РФ.

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Он отметил, что росгвардейцы «крайне недовольны» выплатами, которые получили за два месяца боевых действий в Украине, поскольку те оказались значительно ниже, чем рассказывают пропагандистские росСМИ, что и стало одной из причин отказа.

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«Только на днях пришла выплата за второй месяц нахождения там. И если за первый месяц заплатили 100 тысяч, то сейчас — 50. Командование объяснило это падением курса доллара — выплата рассчитывается из порядка 50 долларов за день пребывания, но производится в рублях по российскому курсу», — объяснил собеседник.

По его словам, в его отряде пять боевиков предпенсионного возраста подали рапорты о выходе на пенсию, а еще минимум пятеро его коллег подали рапорты об отказе воевать в Украине по другим причинам.

По данным Генштаба Украины, с начала войны оккупанты потеряли почти 30,3 тысяч личного состава.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Российская агрессия Российские войска Вооруженные Силы РФ Краснодарский край Краснодар Росгвардия Война России против Украины

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