Боевики Росгвардии из Краснодара повторно отказались ехать на войну в Украину — СМИ 31 мая, 02:21 Цей матеріал також доступний українською C начала войны оккупанты потеряли почти 30,3 тысяч личного состава (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Боевики Росгвардии из Краснодара, которые воевали против Украины в феврале-апреле 2022 года, подали рапорты с отказом повторно отправляться в Украину, сообщает Кавказ.Реалии.



Война России против Украины — главные события 30 мая

Об этом изданию рассказал источник в главном управлении Федеральных войск Национальной гвардии по Краснодарскому краю, а также подтвердил один из военнослужащих РФ.

Видео дня

Он отметил, что росгвардейцы «крайне недовольны» выплатами, которые получили за два месяца боевых действий в Украине, поскольку те оказались значительно ниже, чем рассказывают пропагандистские росСМИ, что и стало одной из причин отказа.

«Только на днях пришла выплата за второй месяц нахождения там. И если за первый месяц заплатили 100 тысяч, то сейчас — 50. Командование объяснило это падением курса доллара — выплата рассчитывается из порядка 50 долларов за день пребывания, но производится в рублях по российскому курсу», — объяснил собеседник.

По его словам, в его отряде пять боевиков предпенсионного возраста подали рапорты о выходе на пенсию, а еще минимум пятеро его коллег подали рапорты об отказе воевать в Украине по другим причинам.

По данным Генштаба Украины, с начала войны оккупанты потеряли почти 30,3 тысяч личного состава.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.