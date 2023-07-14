«Надежный партнер». Иран заплатил РФ за самолеты Су-35, но до сих пор не получил ни одного — СМИ
Россия должна была поставить Ирану истребители СУ-35, однако взяла всю оплату и до сих пор не предоставила ни одного борта (Фото:Rulexip/Wikipedia)
Страна-агрессор РФ получила оплату за самолеты Су-35, которые должна была поставить в Иран. Однако со времени внесения средств прошел почти год, а Тегеран до сих пор не получил авиацию.
Об этом пишет журналист Саид Азими для аналитического центра Bourse and Bazaar Foundation.
В материале журналиста сказано, что иранский бригадный генерал Валид Вахеди подтвердил все платежи за истребители Су-35, которые принадлежат РФ. Этот тип самолетов должны были поставить в Тегеран в этом году, но иранцы не уверены, что дождутся их.
Журналист установил, что Иран ждал получения истребителей еще три недели назад. Но упомянутый уже генерал Вахеди сказал, что их не будет, и добавил, что высокопоставленные чиновники Ирана одобрили решение — они ждут нужные им самолеты, но не знают, «когда их включат в нашу эскадрилью».
Саид Азими раскрывает причину, почему Иран так активно пытается получить российские самолеты. Все дело в том, что воздушный парк военно-воздушных сил Ирана состоит из старых американских самолетов, которые уже отработали свой ресурс. Как следствие, это вынудило Тегеран приобрести 50 истребителей Су-35 у своего союзника.
Автор материала Саид Азими добавляет, что россияне смогли не только получить предоплату за самолеты, но и купить дроны-камикадзе. На что Тегеран согласился и начал поставлять ударные БпЛА еще осенью 2022 года. Со времени этих договоренностей прошел почти год, а Тегеран до сих пор получил ни одного самолета Су-35.
В материале подчеркивают, что именно Россия, столкнувшись с проблемами во время полномасштабного вторжения в Украину, обратилась за помощью к Ирану. Тегеран откликнулся на запрос Кремля и помог ему, но теперь — как резюмируется в материале Саида Азими — Иран «просто использовали, ничего не давая ему взамен».
В конце апреля WSJ сообщала, что за последние полгода Иран доставил в Россию более 300 тысяч артиллерийских снарядов и около миллиона патронов с помощью грузовых судов.
По данным СМИ, в обмен на оружие для полномасштабной войны против Украины страна-агрессор поставляет Ирану кибероружие, западное оружие, «захваченное на поле боя», и помогает развивать ракетную программу.