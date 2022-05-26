Россия разрешила брать на контракт для войны с Украиной людей старшего возраста — Зеленский

26 мая, 01:02
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Зеленский назвал это решение Кремля показательным (Фото:Офис президента Украины)

Зеленский назвал это решение Кремля показательным (Фото:Офис президента Украины)

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские власти приняли решение разрешить брать на контрактную службу для войны с Украиной людей старшего возраста.

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В своем новом видеообращении украинский лидер назвал это решение Кремля показательным.

"То есть молодых им уже не хватает, но желание воевать все же сохраняется", – отметил Зеленский.

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По его словам, еще нужно время и помощь партнеров, прежде всего, оружием, чтобы отбить у россиян желание воевать против Украины.

"Полная помощь! Без исключений, без ограничений. Достаточно, чтобы победить. Вот о чем говорят те, кто действительно ценит людей. И я благодарен всем, кто говорил об этом в частности и в Давосе. Кто говорит об этом на страницах СМИ и в столицах ведущих государств", - резюмировал Зеленский.

Ранее украинская разведка сообщала, что в настоящее время Россия исчерпала ресурсы для пополнения наиболее боеспособных батальонно-тактических групп.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Российская агрессия Армия России Контрактники Владимир Зеленский Война России против Украины

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