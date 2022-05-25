«Папой гордиться будет». Путин и Шойгу пришли к раненым российским оккупантам 25 мая, 20:04 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин и Сергей Шойгу (Фото:Reuters)

Российский диктатор Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу посетили военный госпиталь в Москве. Они навестили российских военнослужащих, раненных в боях на территории Украины.

Война России против Украины — главные события 25 мая

Соответствующее видео публикую государственные телеканалы РФ.

На кадрах одного из роликов Путин разговаривает с военным, который рассказывает о том, что у него растёт девятимесячный сын. Путин в ответ говорит: «Папой гордиться будет».

Видео дня

Утром в среду о планах диктатора посетить госпиталь имени Мандрыка в Сокольниках сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что это якобы не первый раз, когда Путин встречается с ранеными, но после начала войны с Украиной об этом не сообщалось.

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