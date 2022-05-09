Российские пропагандисты сделали «ветеранами войны» американцев Бонни и Клайда 9 мая, 22:43 Цей матеріал також доступний українською День победы в России, 2022 год (Фото:Первый канал via Meduza)

Российские пропагандисты во время концерта по случаю Дня победы показали фото американских гангстеров Бонни и Клайда среди снимков жителей СССР, которые были разлучены Второй мировой войной.

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Об этом сообщает Медуза, опубликовав соответствующее фото.

В прямом эфире Первого телеканала, который транслировал торжественный концерт по случаю Дня Победы, появился снимок американских грабителей Бонни и Клайда, действовавших в конце 1920-х и 1930-х годов.

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На концерте показывали фотографии жителей Советского Союза, которых разлучила Вторая мировая война. Снимок появился во время исполнения песни Если бы не было войны российской певицей Зарой.

Фотографию Бонни и Клайда сделали в 1933 году за год до их гибели.

Бонни и Клайд (настоящие имена Бонни Элизабет Паркер и Клайд Честнат Берров) — известные американские преступники, грабившие банки и сельские магазины в городках США. Между 1931 и 1934 годами вместе со своей бандой они убили по меньшей мере 9 полицейских и 4 гражданских. Бонни и Клайд находились друг с другом в романтических отношениях.

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