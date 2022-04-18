«Палачи Донбасса вьют гнезда». Российские пропагандисты нашли «тещу» Зеленского в Подмосковье, но это оказался фейк 18 апреля, 23:22 Цей матеріал також доступний українською Ольга Кияшко (Фото:via Медиазона)

Российские пропагандисты продолжают идти на все, чтобы дискредитировать Украину и ее власть. Так, они нашли «тещу» президента Украины Владимира Зеленского в России.

Война России против Украины — главные события 18 апреля

Об этом сообщает Медиазона.

Под руку российских пропагандистов попала 56-летняя россиянка Ольга Кияшко, маркетолог.

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Она сообщила, что 15 апреля получила от соседа по дому в Подмосковье несколько тревожных сообщений в WhatsApp. Сосед писал, что возле дома «терлись два странных типа» с видеокамерой, представившихся журналистами. Они расспрашивали соседей об Ольге.

Позже соседи прислали Кияшко запись с камер видеонаблюдения: на ней двое мужчин в черной одежде — один в кепке, другой в капюшоне — звонят в дверь одной из жительниц дома и начинают расспрашивать об Ольге.

Соседке Ольги неизвестные представились журналистами. Они пытались узнать, проживает ли Ольга с Владимиром Тимофеевичем Кияшко, однако получили отрицательный ответ — Ольга живет сама. После разговора они отошли ближе к парковке и начали кому-то звонить.

«Он как бы отчитался: сказал, что они уже „были по первому адресу“, и теперь приехали и что-то снимают по второму. Естественно, я позвонила по своему первому адресу в Тушино, где я прописана, но не живу. И выяснилось, что в этот же день ко мне ломились, настойчиво звонили в дверь, но с соседями никакими они не пообщались», — сказала Ольга.

Женщина выяснила, что Владимир Тимофеевич Кияшко — это тесть Зеленского, с тем же именем и фамилией.

«А соответственно теща Зеленского — это я. Ну как бы я — Ольга Витальевна Кияшко. Тот факт, что теща родилась в 1953 году, а я в 1965-м, никого не смущает. Потому что, найдя информацию про квартиру, люди точно могли сопоставить и годы рождения», — заявила она.

При этом, по словам Ольги, у нее нет родственников в Украине. После странного визита «журналистов» Кияшко среди последних публикаций Яндекс.Новости обнаружила похожие друг на друга заметки о том, что у родственников президента Украины есть якобы недвижимость в России.

«Запасной аэродром? Расследователи обнаружили у семьи Зеленского недвижимость в Москве», — с таким заголовком еще 9 марта вышел материал на Царьграде. «Палачи Донбасса вьют гнезда в Подмосковье» — а так 15 марта назвал свой материал ресурс News.ru.

В публикациях фигурирует полутораминутное видео, впервые появившееся 9 марта в телеграм-канале Сергея Zergulio Колясникова — провластного блогера из Екатеринбурга, чей канал входит в медиасеть пропагандиста Владимира Соловьева.

В качестве доказательства того, что «теща» президента Украины еще в 2007 году купила квартиру в московском районе Тушино, в ролике приводится выписка из ЕГРН. При этом в кадре показан дом из красного кирпича, хотя Ольге Кияшко принадлежит квартира в девятиэтажной панельке.

Мелькает в кадре и дом в Московской области, к которому «журналисты» приходили 15 апреля — но после того визита новых публикаций пока не появлялось.

Москвичка Ольга Кияшко теперь опасается за свою безопасность.

«Те, кто их прислал, намеренно создают фейк. Скорее всего, они знают прекрасно, что я — это не она, а она — это не я. Им просто нужно сделать какую-то картинку. Я, честно говоря, насчет себя уже начала опасаться, хотя я человек бесстрашный», — заявила она.

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