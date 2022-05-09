Спрос сохранится. Завод по производству Javelin увеличит объемы почти в два раза

9 мая, 06:23
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Производство ПТРК Javelin в США (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Производство ПТРК Javelin в США (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Производитель оружия из США Lockheed Martin Corp сообщил, что планирует почти в два раза увеличить производство противотанковых комплексов Javelin.

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Об этом сообщает Reuters.

Генеральный директор компании Джеймс Тайклет сообщил, что объем производства планируется «немедленно» увеличить с 2100 до 4000 тысяч единиц в год.

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В компании считают, что спрос на продукцию Lockheed Martin будет сохраняться и после завершения войны в Украине из-за угроз со стороны России и Китая.

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3 мая глава Белого дома Джо Байден посетил завод Lockheed Martin в Трое, штат Алабама, где производят противотанковые ракеты Javelin, и выступил с обращением, посвященным помощи Вашингтона Украине.

Он сообщил, что сейчас в Украине по десять Javelin на каждый российский танк и что только США поставили в Украину более 5500 Javelin. Байден также упомянул, что украинские родители начали называть своих детей Джавелинами. Глава Белого дома отметил храбрость и героизм украинского народа, который защищает свою страну и дает отпор нападению России, и сказал, что в истории наступил переломный момент, а в мире сейчас идет битва между автократией и демократией.

https://www.youtube.com/watch?v=cXzH7UF4ld0
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   США Война в Украине Javelin Война России против Украины

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