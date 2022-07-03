Оборонные предприятия РФ отказываются ремонтировать поврежденную боевую технику оккупантов из-за конфликта с военными — украинская разведка 3 июля, 12:51 Уничтоженная российская военная техника в Украине (Фото:Генштаб / Facebook)

Конфликт между военным руководством РФ и директорами оборонных заводов все больше исключает возможность переброски новой боевой бронированной техники к зоне боевых действий в Украине.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

Отмечается, что во время войны России против Украины украинские защитники обезвредили более 40% боеспособных танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров оккупационных частей только из Южного военного округа РФ. Их восстановление следует проводить на специальных ремонтных предприятиях.



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«Доставляя на ремонтные заводы поврежденную технику, оккупанты ее полностью разукомплектовывают, а запчасти и агрегаты продают или обменивают на алкоголь. До заводов иногда доезжают только обгорелые остовы БМП и танков», — сообщают разведчики.

Директора российских ремонтных предприятий дали указание работникам не принимать технику на ремонт. Они мотивируют это отсутствием компонентов и недостаточными суммами средств, поступающих от военных за уже выполненные работы.

«Спасти ситуацию командование пыталось с помощью специально созданных ремонтных бригад, которые должны восстанавливать технику вблизи зон боевых действий. Однако коррупция и жажда наживы среди военного руководства России свели эту попытку к нулю», — говорится в сообщении.



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