Не угрожают Прибалтике, Молдове и Польше. Все бригады морской пехоты РФ понесли потери в Украине — CIT
Документы уничтоженных российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)
Аналитическая группа Conflict Intelligence Team сообщила, что все бригады российской морской пехоты понесли потери в Украине.
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В частности, в своем отчете CIT обратили внимание на новость о гибели морпеха 61 отдельной бригады морской пехоты России.
Аналитики подчеркивают, что морская пехота является одним из самых боеспособных и подготовленных подразделений России.
«Их потери примечательны в свете слухов о возможном дальнейшем нападении на Молдову. Если самые боеспособные подразделения во многом потеряны, нападать на Молдову, Польшу или страны Балтии нечем», — сообщили в CIT.
Ранее основатель российской независимой аналитической группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев сообщил, что до 40% российских контрактников отказываются повторно идти воевать в Украину.
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