Посольство Польши в Москве облили красной краской
Неизвестные облили красной краской посольство Польши в Москве (Фото:Скриншот видео AnonOpsSE / Twitter)
Здание у входа в посольство Польши в Москве неизвестные мужчины облили красной краской.
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Соответствующее видео появилось в Сети.
На опубликованном видео видно, как мужчины подходят к воротам посольства и заливают красной краской табличку на одном из зданий, а также окно.
Инцидент изданию Onet подтвердил представитель Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина.
«Посол подтверждает инцидент. Он ожидает приезда полиции. Табличку с гербом Республики Польша облили» — рассказал Ясина.
В понедельник, 9 мая, посол страны-агрессора в Польше не смог возложить венок, потому что его облили красной краской.
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