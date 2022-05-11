Посольство Польши в Москве облили красной краской

11 мая, 22:12
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Неизвестные облили красной краской посольство Польши в Москве (Фото:Скриншот видео AnonOpsSE / Twitter)

Неизвестные облили красной краской посольство Польши в Москве (Фото:Скриншот видео AnonOpsSE / Twitter)

Здание у входа в посольство Польши в Москве неизвестные мужчины облили красной краской.

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Соответствующее видео появилось в Сети.

На опубликованном видео видно, как мужчины подходят к воротам посольства и заливают красной краской табличку на одном из зданий, а также окно.

Видео дня

Инцидент изданию Onet подтвердил представитель Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина.

«Посол подтверждает инцидент. Он ожидает приезда полиции. Табличку с гербом Республики Польша облили» — рассказал Ясина.

https://twitter.com/AnonOpsSE/status/1524417006824570880?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1524417006824570880%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Frus%2Fnews%2F2022%2F05%2F11%2F7345587%2F

В понедельник, 9 мая, посол страны-агрессора в Польше не смог возложить венок, потому что его облили красной краской.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Россия Польша Российская агрессия Москва

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