«Просто плохо получается». Пономарев рассказал, как Кремль пытается противостоять российским добровольцам в Белгородской области

14 июня, 18:14
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Уничтожение военных целей возле Шебекино, кадр видео с дрона, опубликованный Легионом Свобода России 1 июня 2023 года (Фото:Freedom Of Russia Legion/via REUTERS)

Уничтожение военных целей возле Шебекино, кадр видео с дрона, опубликованный Легионом Свобода России 1 июня 2023 года (Фото:Freedom Of Russia Legion/via REUTERS)

Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев в интервью Radio NV рассказал, как Кремль пытается противостоять российским добровольцам в Белгородской области России.

«Конечно, он  (российский диктатор Владимир Путин — ред.) реагирует  (на появление российских добровольцев в Белгородской области РФ - ред.). И, конечно, они это обдумывали на Совбезе. И они пытаются что-то делать — передислоцировали определенные подразделения с украинского направления на защиту границы, передислоцировали определенные подразделения из Беларуси на это направление. То есть, они пытаются что-то сделать, но просто это плохо получается», — сказал Пономарев в интервью Radio NV.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=WyiibN5H5wQ

Он отметил, что части российских добровольцев небольшие по размеру, но очень профессиональные, поэтому нетренированные мобилизованные россияне погибают в схватках с ними.

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13 июня российский диктатор Владимир Путин публично отреагировал на рейды российских добровольцев в Белгородскую область.

Он заявил, что атаки на Белгородскую область связаны с «желанием отвлечь силы и средства» армии России от других направлений.

Российский диктатор добавил, что «надо укреплять границу», а Москва и другие крупные города России якобы будут защищены от атак беспилотников.

Также, по его словам, на территории Белгородской области сейчас противника нет.

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1 июня российские добровольцы объявили об очередном рейде в Белгородской области страны-агрессора. 4 июня они снова заявили, что с боями заходят в пригород Шебекино Белгородской области.

5 июня бойцы Российского добровольческого корпуса сообщили, что «уже который день» полностью контролируют российское село Новая Таволжанка на территории Белгородской области.

7 июня бойцы РДК заявили, что уже седьмой день контролируют населенный пункт Новая Таволжанка.

8 июня российские добровольцы сообщили, что «выполнили миссию» в Новой Таволжанке и «закрепились» там. Между тем российские СМИ утверждали, что их там уже нет.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Россия Украина-Россия Белгородская область Илья Пономарев Война в Украине Российско-украинская война Война России против Украины радио NV

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