В Конгрессе пообещали как можно скорее рассмотреть дополнительное выделение 33 млрд долларов Украине 30 апреля, 06:34 Цей матеріал також доступний українською Пелоси пообещала рассмотреть просьба Байдена как можно скорее (Фото:REUTERS/Tom Brenner)

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что Конгресс в ближайшее время может одобрить запрос президента Джо Байдена выделить $33 млрд для оказания помощи Украине.



Война России против Украины — главные события 29 апреля

Об этом сообщает Reuters.

«Мы надеемся как можно скорее принять этот законопроект», — заявила Пелоси.

Американские СМИ сообщают, что у данного решения есть двухпартийная поддержка. Некоторые республиканцы, в то же время, выступают против того, чтобы предложение Байдена представлялось совместно с увеличением расходов на борьбу с эпидемией коронавируса.

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28 апреля президент США Джо Байден выступил с речью в поддержку Украины и направил запрос в Конгресс на дополнительные 33 миллиарда долларов финансирования для поддержки Украины.



Более $20 млрд денег будет потрачено непосредственно на оружие, боеприпасы и другую военную помощь, а $8,5 млрд на экономическую помощь и $3 млрд на гуманитарную помощь.

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