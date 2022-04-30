В Конгрессе пообещали как можно скорее рассмотреть дополнительное выделение 33 млрд долларов Украине

30 апреля, 06:34
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Пелоси пообещала рассмотреть просьба Байдена как можно скорее (Фото:REUTERS/Tom Brenner)

Пелоси пообещала рассмотреть просьба Байдена как можно скорее (Фото:REUTERS/Tom Brenner)

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что Конгресс в ближайшее время может одобрить запрос президента Джо Байдена выделить $33 млрд для оказания помощи Украине.

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Об этом сообщает Reuters.

«Мы надеемся как можно скорее принять этот законопроект», — заявила Пелоси.

Американские СМИ сообщают, что у данного решения есть двухпартийная поддержка. Некоторые республиканцы, в то же время, выступают против того, чтобы предложение Байдена представлялось совместно с увеличением расходов на борьбу с эпидемией коронавируса.

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28 апреля президент США Джо Байден выступил с речью в поддержку Украины и направил запрос в Конгресс на дополнительные 33 миллиарда долларов финансирования для поддержки Украины.

Более $20 млрд денег будет потрачено непосредственно на оружие, боеприпасы и другую военную помощь, а $8,5 млрд на экономическую помощь и $3 млрд на гуманитарную помощь.

https://www.youtube.com/watch?v=cXzH7UF4ld0
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   США Джо Байден Конгресс США Нэнси Пелоси Война России против Украины

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