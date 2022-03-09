Япония отправила в Украину первый самолет с военной помощью 9 марта, 04:05 Цей матеріал також доступний українською Самолет с военной помощью из Японии (Фото:ModJapan_en/Twitter)

Из Японии вылетел первый самолет Сил самообороны, который доставит в Украину бронежилеты, шлемы и другое защитное снаряжение для борьбы с российской агрессией.

«Чтобы доставить в Украину бронежилеты и шлемы, самолет КС-767 вылетел с воздушной базы Комаки. Минобороны и Силы самообороны продолжат прилагать все усилия, чтобы помочь Украине», — сообщили в Минобороны Японии.

2 марта СМИ сообщили, что по меньшей мере 70 добровольцев из Японии отправляются в Украину для помощи вооруженным силам в войне против России.

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