Япония отправила в Украину первый самолет с военной помощью

9 марта, 04:05
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Самолет с военной помощью из Японии (Фото:ModJapan_en/Twitter)

Самолет с военной помощью из Японии (Фото:ModJapan_en/Twitter)

Из Японии вылетел первый самолет Сил самообороны, который доставит в Украину бронежилеты, шлемы и другое защитное снаряжение для борьбы с российской агрессией.

«Чтобы доставить в Украину бронежилеты и шлемы, самолет КС-767 вылетел с воздушной базы Комаки. Минобороны и Силы самообороны продолжат прилагать все усилия, чтобы помочь Украине», — сообщили в Минобороны Японии.

https://twitter.com/ModJapan_en/status/1501219091067342848
https://twitter.com/ModJapan_en/status/1501212191655092230

2 марта СМИ сообщили, что по меньшей мере 70 добровольцев из Японии отправляются в Украину для помощи вооруженным силам в войне против России.

Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Япония Война России против Украины

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