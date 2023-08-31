Перебросят на фронт в Украину. Российские оккупанты забрали свои ЗРК с Курильских островов — СМИ 31 августа, 22:09 С-400 (Фото:Минобороны страны-агрессора РФ)

Страна-агрессор РФ забирает свои зенитно-ракетные комплексы с двух Курильских островов и планирует их перебросить в зону боевых действий в Украине.

Об этом сообщает издание Kyodonews со ссылкой на слова профессора Токийского университета Ю Коидзуми.

Эксперт проанализировал спутниковые снимки этой местности и считает, что российские оккупанты забрали с островов Итуруп и Кунашир большое количество зенитно-ракетных комплексов. Коидзуми также добавляет, что военные РФ забрали старые танки и артиллерию с острова Сахалин и отправили в зону боевых действий в Украине.

Видео дня

Kyodonews отмечает, что на острове Итуруп, а также в городе Южно-Курильск на острове Кунашир базировались подразделения ВС РФ, оснащенные зенитно-ракетными комплексами С-300В4.

Как пишет медиа, Коидзуми предполагает, что вполне «вероятно, что эти ЗРК были переброшены в западный регион России». Там они могут пройти подготовку перед введением в зону боевых действий в Украине.

7 октября 2022 года Верховная Рада приняла обращение к международному сообществу по поводу Курильских островов, в котором признала их оккупацию страной-агрессором Россией.