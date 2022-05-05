Не за геноцид, а «за отвагу». Российских оккупантов награждают медалями для ветеранов Второй мировой войны 5 мая, 13:16 Цей матеріал також доступний українською После огромных потерь российские военные отказывается воевать на территории Украины (Фото:Генштаб)

Российских оккупантов, совершавших военные преступления в Украине, до 9 мая награждают наградами для ветеранов Второй мировой войны.

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В России накануне 9 мая 68 военных награждают медалями для ветеранов Второй мировой войны. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

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«Накануне 9 мая, за совершение геноцида народа Украины и уничтожение инфраструктуры украинского государства, военнослужащих 54 бригады управления 35 общевойсковой армии восточного военного округа армии страны-оккупанта ( в/ч 53790), дислоцирующийся в городе Белогорск, награждают медалями » жукова", «сурова», «за отвагу» и орденами «мужества», — пишут в ГУР.

Согласно указу о Медали Жукова, награда предназначена для вручения ветеранам «Великой отечественной войны, органам НКВД, вооруженных сил СССР и лицам, перенесшим блокаду».



«Медали „за отвагу“ и ордена „мужества“ оккупанты, видимо, заслужили „подвигами“ во время мародерства, краж бытовой техники и нижнего белья украинцев», — добавляют в разведке.

В конце апреля Командир 64-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил РФ Азатбек Омурбеков, попавший под западные санкции из-за причастности к зверствам в Буче, получил новое воинское звание.

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