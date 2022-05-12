Власти Белгородской области вновь заявили об «обстрелах» в сельской местности: один человек погиб

12 мая, 02:13
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В российских соцсетях опубликовали фото, на которых, как уверяется, последствия «обстрелов» (Фото:Жесть Белгород/Telegram)

В российских соцсетях опубликовали фото, на которых, как уверяется, последствия «обстрелов» (Фото:Жесть Белгород/Telegram)

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об «обстрелах» села Солохи, которое находится в 11 километрах от границ Украины.

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Гладков обвинил в обстреле Вооруженные силы Украины и сообщил об одном погибшем и 6 раненных.

Губернатор сообщил, что жители села будут эвакуированы. В местных пабликах также опубликовали фотографии, на которых, как утверждается, последствия «обстрелов».

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https://www.youtube.com/watch?v=yt3L5_InjOE
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Белгородская область Война в Украине Война России против Украины

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