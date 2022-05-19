Губернатор Белогородской области заявил о якобы «обстрелах» двух поселков

19 мая, 01:25
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Последствия предыдущих «обстрелов» Белгородской области (Фото:Роман Старовойт/Telegram)

Последствия предыдущих «обстрелов» Белгородской области (Фото:Роман Старовойт/Telegram)

Губернатор Белгородской области Роман Старовойт заявил, что вечером в среду, 18 мая, якобы были «обстреляны» поселки Алексеевка и Теткино.

Война России против Украины — главные события 18 мая

Старовойт не предоставил дополнительных деталей, но традиционно обвинил в обстрелах украинскую армию.

«На границе в Глушковском районе снова неспокойно, противник обстрелял Тёткино и уже в третий раз Алексеевку. Наши бойцы отбили атаку. Пострадавших нет. По мере появления новых данных буду информировать», — заявил Старовойт.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Белгородская область Война в Украине Белгород Война России против Украины

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