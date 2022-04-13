«Не становитесь мучениками». Бывший топ-менеджер Аэрофлота призвал игнорировать сделки, связанные с войной 13 апреля, 03:05 Цей матеріал також доступний українською Бывший менеджер Аэрофлота выехал из РФ (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Бывший заместитель гендиректора Аэрофлота Андрей Панов призвал топ-менеджеров в РФ саботировать сделки, которые связаны с войной против Украины.



Война России против Украины — главные события 12 апреля

Об этом сообщает Financial Times.

В то же время, он отметил, что не призывает «становиться мучениками или политзаключенными». Панов считает, что в России невозможно быть топ-менеджером и быть против политики Кремля.

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«Вы можете уволиться или уйти на пенсию… Вы можете саботировать военные действия, откладывая или игнорируя каждую сделку и контракт, которые поддерживают военное вторжение или российскую пропаганду. Вы можете просветить своих подчиненных и дать им понять, что вы против войны. Можете игнорировать Z-парады и отказываться посылать своих сотрудников участвовать в них, можете громко кричать об экономической катастрофе, которая нарастает с каждой новой неделей конфликта», — заявил Панов.

Он сообщил, что в марте покинул Россию. Перед вылетом его в отдельной комнате допрашивали сотрудники ФСБ.

11 апреля Еврокомиссия внесла 20 российских авиакомпаний в черный список воздушной безопасности.

В черный список ЕС включены авиакомпании: Аэрофлот, Победа, Россия, Utair, Smartavia, Nord Wind, NordStar, Уральские авиалинии, Сибирские авиалинии, Ижавиа, Якутия, Аврора, Авиастар-ТУ, Русджет, ЮВТ аэро, Ираэро, Авиакомпания АЛРОСА, Руслайн, Ямал, Икар и авиакомпания Скол (она была внесена в черный список еще в ноябре 2021 года).



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