Нидерланды поставят в Украину самоходные гаубицы

23 апреля, 03:21
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Нидерланды передадут Украине тяжелое вооружение (Фото:REUTERS/Stanislav Yurchenko)

Нидерланды передадут Украине тяжелое вооружение (Фото:REUTERS/Stanislav Yurchenko)

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Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что правительство приняло решение поставить в Украину бронированных самоходные гаубицы.

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Об этом сообщает телеканал RTBF.

Она отметила, что в данный момент завершаются консультации о передаче оружия с Германией. Речь идет об ограниченном количестве.

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Журналисты телеканала не уточняют модель гаубиц, но сообщают, что они могут поражать цели на расстоянии от 40 до 50 километров.

19 апреля премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и глава Минобороны Кайса Оллонгрен заявили о готовности отправить Украине тяжелое вооружение.

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Западные партнеры усиливают поставки разного вооружения Украине. Среди последнего современного оружия — французские ПЗРК Мистраль и американские ударные беспилотники MQ-9 Reaper, которые превосходят турецкий Байрактар.

В одном из последних пакетов военной помощи Пентагон передал Украине тяжелое вооружение на $800 млн.

В этот пакет вошли вертолеты, бронетехника, дроны, ПТРК Javelin, противопехотные мины и десятки тысяч комплектов бронежелетов и касок.

Самым современным из этого оружия стали дроны-камикадзе Switchblade и радиолокационные станции AN/MPQ-64 Sentinel, которые оказывают поддержку противовоздушной обороне малой дальности и силам артиллерии. Эти РЛС стоят на вооружении передовых подразделений ПВО США.

https://www.youtube.com/watch?v=_HQ-yCJJS4I
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Нидерланды Поставки оружия Гаубицы Война России против Украины

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