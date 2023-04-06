Рекордные показатели. Немецкий ВПК на пике производства из-за войны России против Украины — Bloomberg 6 апреля, 11:00 По данным СМИ, немецкий ВПК сейчас на пике производства (Фото:REUTERS/Molly Darlington)

В связи с войной России против Украины правительства стран перевооружаются, поэтому немецкая военная промышленность испытывает бум производства, пишет Bloomberg.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, в 2022 году Германия заняла шестое место по экспорту вооружений, уступая США, Франции, России, Китаю и Италии.

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«Многие теперь понимают, что безопасность — это не данность — за безопасность и демократию нужно бороться», — сказал главный исполнительный директор концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

Журналисты заявили, что акции компании Rheinmetall выросли почти втрое, подняв ее рыночную стоимость свыше 10 миллиардов евро. В марте компания сообщила о рекордных доходах и огромном пакете заказов на 26,6 миллиарда евро.

В феврале компания Hensoldt сообщила о рекордном портфеле заказов на сумму 5,4 миллиарда евро.

