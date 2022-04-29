НАТО несколько раз на этой неделе поднимал истребители из-за самолетов России

29 апреля, 18:12
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Истребитель Польши F16 (Фото:Benoit Tessier/Reuters)

Истребитель Польши F16 (Фото:Benoit Tessier/Reuters)

Истребители НАТО за последние четыре дня несколько раз поднимались на перехват российских самолетов. Авиация РФ над Балтийским и Черным морем приближалась к воздушному пространству союзников.

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Об этом сообщает CNN.

«Истребители НАТО, дислоцированные как в регионах Балтийского, так и в Черноморском регионах, пытались несколько раз за последние четыре дня отслеживать и перехватывать российские самолеты вблизи воздушного пространства союзников», — пишет издание, ссылаясь на командование воздушных сил Альянса.

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Указано, что радары НАТО отслеживали ряд неизвестных самолетов над Балтийским и Черным морями со вторника.

«Истребители быстрого реагирования из Польши, Дании, Франции и Испании в разное время, начиная со вторника, поднимали в воздух в Балтии для обеспечения безопасности воздушного пространства союзников. В Черноморском регионе поднимали истребители быстрого реагирования Румынии и Британии для идентификации неизвестных объектов, которые приближались к воздушному пространству союзников», — информируют в командовании.

https://www.youtube.com/watch?v=icJZHJkzFxo
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   НАТО Российская агрессия Черное море Балтийское море Военная авиация Российская авиация Война России против Украины

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