НАТО несколько раз на этой неделе поднимал истребители из-за самолетов России 29 апреля, 18:12 Цей матеріал також доступний українською Истребитель Польши F16 (Фото:Benoit Tessier/Reuters)

Истребители НАТО за последние четыре дня несколько раз поднимались на перехват российских самолетов. Авиация РФ над Балтийским и Черным морем приближалась к воздушному пространству союзников.

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Об этом сообщает CNN.

«Истребители НАТО, дислоцированные как в регионах Балтийского, так и в Черноморском регионах, пытались несколько раз за последние четыре дня отслеживать и перехватывать российские самолеты вблизи воздушного пространства союзников», — пишет издание, ссылаясь на командование воздушных сил Альянса.

Видео дня

Указано, что радары НАТО отслеживали ряд неизвестных самолетов над Балтийским и Черным морями со вторника.

«Истребители быстрого реагирования из Польши, Дании, Франции и Испании в разное время, начиная со вторника, поднимали в воздух в Балтии для обеспечения безопасности воздушного пространства союзников. В Черноморском регионе поднимали истребители быстрого реагирования Румынии и Британии для идентификации неизвестных объектов, которые приближались к воздушному пространству союзников», — информируют в командовании.

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